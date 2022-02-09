Впродовж двох днів в Одесі тривав Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті засновника боротьби в Одеській області Івана Толмачова. Учасниками змагань стали понад 280 спортсменів з усієї України та команди з Естонії, Киргизстану, Молдови. Вихованці КДЮСШ з греко-римської боротьби Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності відзначились вдалими виступами на турнірі.

Так, серед юнаків віком до 17 років у ваговій категорії 55 кг Юрій Радик виборов бронзову нагороду, а Максим Радик у ваговій категорії 71 кг став переможцем, посівши перше місце, повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя. Тренер – Андрій Телебан.

Додамо, що обидва спортсмени навчаються у Великоберезовицькій ЗОШ.