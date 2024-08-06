Тернопільська «Нива» вибула з кубку України на першому етапі

Футбольна команда «Нива» з Тернополя вибула з кубку України вже на стартовому етапі. У домашньому поєдинку тернополяни поступилися «Буковині» з Чернівців.

В основний час команди забили по одному м’ячу у першому таймі, пише ГОЛОС. Першим відзначився капітан «Ниви» Андрій Різник, однак суперник практично одразу зрівняв рахунок. Більше голів глядачі не побачили ні в основний час, ні в додатковий.

Аби визначити переможця, довелося пробивати пенальті. Однак це краще зуміли зробити гості з Чернівців. Вирішальним став удар з «точки» віце-капітана «Ниви» Андрія Зіня, удар якого парирував воротар суперника.

Отож, за рівної гри «Нива» вибуває з кубка (1:1, по пен. – 3:4) уже на першому його етапі, а «Буковина» проходить далі.