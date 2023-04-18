Тернопільська «Нива» розписала бойову нічию з «Оболонню»

15 квітня ФК «Нива» Тернопіль у другому турі чемпіонського раунду Vbet UA Першої на виїзному матчі зіграв внічию з київською «Оболонню».

На гол Романа Волохатого «пивовари» відповіли точним ударом Руслана Черненка, який спочатку не реалізував пенальті, а потім був влучним на добиванні.

У гостьовій грі зі столичними «пивоварами» жовто-зелені справедливо могли розраховувати на перемогу.

Господарі намагалися грати першим номером, але пройти організований захист тернополян вони не могли. Натомість Футболісти «Ниви» намагалися пресингувати своїх опонентів на чужій половині поля і за першої можливості виходити в контратаки.

За відсутності дискваліфікованого Різника, попереду усі надії були на Дмитра Галадея, який доволі активно почав гру і саме він створив перший момент біля чужих воріт, пробивши повз дальню стійку. Кількома хвилинами раніше момент створили господарі, але з ударом Черненка впорався Механів.

Наприкінці тайму суперники знову обмінялися гострими нагодами. У «Оболоні» здалеку пробивав все той же Черненко. Цього разу Механів відбив м’яч у стрибку. А за мить до свистка на перерву Ігор Гатала пробивав головою з близької відстані, але не влучив у дальній кут воріт Федорівського.

Основні події у матчі відбулися після відпочинку. «Нива» доволі швидко домоглася свого, відкривши рахунок. Фланговий ривок Соколова завершився прострілом у карний майданчик киян. Першим міг замкнути передачу Галадей, але захисник завадив. Та на добивання вдало підключився Волохатий, прокинувши м’яч повз голкіпера – 0:1.

Після пропущеного голу суттєво активізувались гравці «Оболоні», міг зрівнювати рахунок Батальський, але він головою пробив повз ворота. На 59-й хвилині за фол Сливи проти Слободяна арбітр призначив пенальті. Черненко з першої спроби не переграв капітана «Ниви» Механіва, але без шансів для голкіпера добив м’яч у сітку.

Обидві команди не зупинялися на досягнутому і намагалися все вирвати перемогу, але удари по воротах бажаного результату не принесли. Щонайменше двічі «Нива» могла претендувати на пенальті у чужі ворота, але арбітри приймали рішення не на користь гостей. Тож у підсумку бойова нічия.

Як розповів у післяматчевому коментарі головний тренер «Ниви» Сергій Задорожний: «Після прикрої невдачі у першому матчі з «ЛНЗ» ми їхали у Київ за перемогою, трішки не вистачило. Але, зважаючи, що ми здобули нічию у зустрічі з одним із лідерів турнірної таблиці та ще й в гостях, то результат також можна вважати прийнятним. Поєдинок вийшов непоганим, хіба можуть виникнути питання стосовно призначеного пенальті. Далі будемо намагатися грати на перемогу і здобувати очки».

Після цього поєдинку «Нива» з чотирма очками перебуває на передостанньому, сьомому місці турнірної таблиці.

«Оболонь» (Київ) – «Нива» (Тернопіль) – 1:1 (0:0)

Голи: Черненко, 60 – Волохатий, 51.

ФК «Нива»: 1. Механів-к, 27. Слива (2. Танчак, 88), 33. Демчук, 4. Зінь, 5. Хруставка, 30. Дорошенко (44. Давидов, 88), 11. Гатала, 88. Проців (7. Тяпкін, 82), 3. Соколов (9. Бей, 74), 17. Волохатий, 77. Галадей.

Запасні: 71. Жупанський, 25. Вольський.

У третьому турі чемпіонату 22 квітня жовто-зелені прийматимуть кременчуцький «Кремінь».