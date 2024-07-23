Тернопільська міська рада у липні оголосила нові закупівлі для наших захисників, – Сергій Надал

Тернопільська міська рада оголосила нові закупівлі для придбання сучасної техніки для наших військових підрозділів. Цього разу закуповують квадроцикли та FPV окуляри. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

«22 серпня червня розпочалася процедура закупівлі трьох квадроциклів KYMCO MXU 550i T3B або еквівалент. Та трьох окулярів FPV SKYZONE або еквівалент. Дякую нашим підприємцям, усім тернополянам, які продовжують працювати, сплачують податки, тримають економічний тил. Нехай ця техніка допомагає нашим Героям нищити ворога та береже їх життя», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, Нещодавно мерія передала засіб радіелектронної боротьби (РЕБ) нашим тернопільським Героям-захисникам з 16 окремого стрілецького батальйону та з 55-го батальйону.

Також Тернопільська міська рада передала 50 FPV дронів «Bober 7B» та два квадрокоптери DJI Mavic 3 fly more combo для захисників однієї з військових частин, що створена на базі Тернопільської громади.

Також мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання сучасного розвідувального обладнання для наших Героїв-захисників. Йдеться про ще три тепловізійні приціли iRay Tube TH50 V2.

Новина від пресслужби