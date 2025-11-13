Тернопільська громада закликає наших нардепів бути на стороні людей, які їх обрали і не позбавляти свої територіальні громади грошей

Місцеві громади б’ють на сполох, але Кабінет Міністрів вкотре ігнорує їхні звернення.

Тернопільська міська рада офіційно заявила про занепокоєння нормами проєкту Держбюджету-2026.

У проєкті, підготовленому до другого читання, залишено норму щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів територіальних громад, в розмірі лише 60-ти відсотків. Для Тернополя це означає втрату близько 200 мільйонів гривень щорічно.

Це не перший удар по бюджетах громад. Ще два роки тому 1 жовтня 2023 року у громади забрали “військовий” ПДФО. Загалом громади втратили мільярди, але продовжували працювати і допомагати ЗСУ.

200 мільйонів – це не просто цифра

Для Тернополя втрата 200 мільйонів гривень означає конкретні наслідки. Податок на доходи фізичних осіб становить близько 56% власних доходів міста. Це основне джерело фінансування всього, що робить громада.

Міські ради застерігають: зменшення ПДФО може призвести до відключення тепло- та водопостачання українцям. Особливо критично це звучить на порозі зими, коли кожна гривня на комунальні послуги на вагу золота. Менше грошей – це ризик для освіти, медицини, соціальної підтримки. Це загроза для утримання об’єктів критичної інфраструктури. Це проблеми з виконанням програм підтримки військових та їхніх родин.

Місто працює, але без ресурсів не вистачить

Незважаючи на вилучення “військового” ПДФО минулого року та суттєве збільшення запитів про допомогу від військових частин, Тернопільська міська рада продовжує виконувати всі свої повноваження. Місто реалізує програми підтримки військових частин України, забезпечує соціальну підтримку військових та їх сімей, утримує об’єкти критичної інфраструктури, фінансує освітню, медичну та соціальну сфери. Все це працює. Система функціонує. Але скільки ще можна забирати ресурси у тих, хто реально працює і надає послуги звичайним жителям?

Тернопіль не один – громади по всій Україні в біді

Тернопільська міська рада – лише один голос серед сотень громад, які опинилися в такій самій ситуації. Малі міста, райцентри, великі обласні центри – всі втрачають критично важливі кошти.

Асоціація міст України об’єднує голоси муніципалітетів і передає їх до Уряду. Але навіть колективне звернення сотень громад не знаходить відгуку в Кабінеті Міністрів.

200 мільйонів для Тернополя, мільярди для всіх громад України – ці гроші йдуть з місцевих бюджетів до державного. А послуги людям мають надавати ті самі громади, у яких забрали ресурси.

Держбюджет-2026 ще не прийнятий остаточно. Громади б’ють на сполох. Питання лише в одному: чи почує хтось цей сполох цього разу?