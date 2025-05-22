Тернопільщина зміцнює інноваційний потенціал: нова співпраця АРР і ТНТУ

Тернопільщина активно розвиває імідж інноваційного регіону, об’єднуючи науку, бізнес і місцеве самоврядування. Про це йшлося на робочій зустрічі Агенції регіонального розвитку (АРР) Тернопільської області з представниками Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Під час зустрічі з проректором з наукової роботи Павлом Марущаком та старшим викладачем кафедри комп’ютерних технологій Андрієм Станьком домовлено про співпрацю. Зокрема, АРР долучиться до експертизи та менторського супроводу III Міжнародного конкурсу стартапів International Innovation Research, який відбудеться у вересні 2025 року. Це сприятиме впровадженню інновацій у громадах регіону та розвитку високотехнологічного бізнесу.

Обговорено участь АРР як менторів у міжнародних конференціях і круглих столах, присвячених застосуванню штучного інтелекту в енергозбереженні, екології та агроінженерії. Агенція надаватиме інформаційний супровід і сприятиме масштабуванню розробок ТНТУ для вирішення завдань місцевих підприємств.

Зустріч допомогла визначити сучасні тренди в науці та бізнесі, а також окреслити ключові напрями для спільних проєктів у 2025 році. АРР готова підтримувати нетворкінг і практичне застосування інновацій у громадах.

Нагадуємо, Агенція регіонального розвитку Тернопільської області діє за підтримки Швейцарсько-українського проєкту UCORD, який реалізується за сприяння Swiss Development & Cooperation та NIRAS Sweden AB.