Тернопільщина займає третє місце по врожайності

Тернопільщина на третьому місці щодо врожайності і це тоді, як фахівці стверджуть – цьогоріч рекордів з урожайності пшениці не буде. Середній офіційний показник у державі очікується на рівні 3,5–4 т/га. Але через рясні дощі у північних і західних регіонах погіршилась якість зерна, що призвело до розширення цінового розриву між 3-м і 6-м класом, а також між продовольчою та фуражною пшеницею.

Очікується, що у найближчі півтора тижня великої нової пропозиції на ринку не буде. Збиральна кампанія затягується через несприятливі погодні умови. Значного зростання цін наразі не очікується, однак продовольча пшениця матиме стабільний попит через дефіцит якісного зерна.

У 2025 році аграрії нашої області очікують зібрати понад 3 млн тонн зерна та понад 900 тис. тонн насіння олійних. Загальний обсяг урожаю — понад 3,9 млн тонн.

Як свідчать попередні дані щодо жнивної кампанії 2025 року, – сказав директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА Володимир Стахів. Тернопільська область займає 3 місце в Україні за урожайністю.

Попри виклики, аграрії області демонструють високу ефективність та стабільні результати.

Під сільськогосподарськими культурами в області зайнято 854,3 тис. га, з них 612,8 тис. га — у сільгосппідприємствах. Основу структури посівів становлять зернові та зернобобові — 439,7 тис. га (51,5%), що на 13,3 тис. га більше, ніж у 2024 році.

Пшениці посіяно 194,2 тис. га (+3,8 тис. га), ячменю — 75,3 тис. га (−3,9 тис. га). Технічні культури займають 307,1 тис. га (36%), що на 8,7 тис. га менше, ніж торік.

Найпомітніші зміни: соняшник — збільшення на 5,5 тис. га (77,7 тис. га всього); соя — зменшення на 5 тис. га (133,7 тис. га); ріпак — 76,5 тис. га (−1,4 тис. га); цукрові буряки — 18,3 тис. га (−8,4 тис. га).

Станом на початок серпня ранні зернові та зернобобові зібрано на 41,8 тис. га (15% до площі посіву). Це на 155 тис. га менше, ніж у відповідний період 2024 року. Намолочено 249 тис. тонн зерна, середня урожайність — 59,6 ц/га (+3,7 ц/га).

Найвища врожайність: озима пшениця — 63,3 ц/га (+6,5 ц/га), ячмінь — 61,3 ц/га, горох — 26,7 ц/га, ріпак — 37,4 ц/га.

У сільгосппідприємствах області працює 1216 зернозбиральних комбайнів, з них 872 — високопродуктивні імпортні. Додатково планується залучити ще близько 130 одиниць техніки, що дозволить зібрати урожай за 20–22 погожих дні.

Для зберігання врожаю в області функціонує понад 540 зерноскладів, токів і елеваторів, загальною місткістю до 2,8 млн тонн. Це дозволяє не лише якісно зберігати вирощене, а й оперативно відвантажувати зерно за межі регіону.