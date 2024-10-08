Тернопільщина втратила ще одного Героя

Тернопільщина знову зазнала болісної втрати – у військовому шпиталі Одеси від важких поранень помер досвідчений військовослужбовець Віктор Грицюк із села Тилявка Шумської територіальної громади.

Віктор Миколайович Грицюк, 1974 року народження, приєднався до лав Збройних Сил України ще у 2016 році. За роки служби він пройшов численні випробування на передовій, неодноразово отримував поранення, але після лікування незмінно повертався до своїх побратимів на фронт.

За словами міського голови Шумської територіальної громади Вадима Боярського, Віктор був “доброзичливою людиною і люблячим батьком. Завжди готовий допомогти та відстояти правду”. Вірний військовій присязі, він хоробро протистояв ворогу до останнього подиху.

Інформація про церемонію прощання та поховання захисника буде надана додатково. Громада глибоко сумує за своїм земляком та висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна.

Вічна пам’ять Герою!

Джерело: Шумська територіальна громада