Тернопільщина втратила на війні 34-річного Героя

Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину, на Луганщині загинув стрілець аеромобільного відділення Дмитро Явний.

Про важку втрату повідомили у Хоростківській міській раді.

Дмитро народився 16 травня 1990 року в у Хоросткові. 23 лютого 2024 року він став на захист своєї держави, а 24 червня його життя обірвалося. Дмитро Явний загинув на Луганщині, захищаючи свою Батьківщину, під час виконання бойового завдання.

“Висловлюємо наші глибокі співчуття рідним та близьким Героя. У цей важкий час ми сумуємо разом з вами та підтримуємо у горі. Цей біль не передати словами, ваша втрата – це втрата для всієї України. Ми завжди пам’ятатимемо Дмитра як хороброго воїна і добру людину, його подвиг та відданість будуть в наших серцях.

Нехай Дмитро спокійно спочиває серед небесних воїнів, а його світлий образ завжди буде з нами.

Вічна пам’ять і слава нашому Герою!”, – ідеться у зверненні Хоростківської міської ради.