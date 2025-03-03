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Тернопільщина втратила 36-річного Героя

03.03.2025

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Тернопільщина втратила ще одного захисника – Цюпака Миколу Івановича із села Біла Чортківської громади. Йому було лише 36 років.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Микола перебував у Польщі, де працював багато років. Проте він не зміг залишатися осторонь і повернувся, щоб боронити свою країну, рідних та близьких. Спершу долучився до Чортківської тероборони, а вже у листопаді 2022 року вступив до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Микола виконував бойові завдання на посаді старшого навідника самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї. Мав звання старшого солдата, розповіли у Чортківській міській раді.

2 березня, під час боїв поблизу населеного пункту Олександра-Шультине Краматорського району Донецької області, разом із побратимами потрапив під потужний ворожий артилерійський обстріл. Пряме влучання в бліндаж спричинило важке осколкове поранення. Побратими терміново доправляли Миколу до стабілізаційного пункту, де медики були готові боротися за його життя, проте… Серце Героя зупинилося.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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