Підтвердили загибель під Волновахою 33-річного захисника з Тернопільщини

Знову на Тернопільщину надійшла гірка звістка з фронту, поклав життя на вівтар боротьби за Україну мешканець села Сировари Євген Годований. Йому було 33 роки.

Про втрату ще одного Героя повідомили у Озернянській громаді.

“Євген Романович був справжнім патріотом своєї країни. У 2015-2016 роках він брав участь в антитерористичній операції на сході України (АТО). З початком повномасштабного російського вторгнення, не вагаючись жодної миті, Євген знову став на захист рідної землі. 26 січня 2023 року він вступив до лав Збройних Сил України, щоб дати відсіч ворогу та захистити свою Батьківщину, – розповідають на сторінці Озернянської громади. – У військовій частині А4447 Євген Годований був молодшим сержантом та командиром гармати самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Він був відданий військовій присязі на вірність українському народу та мужньо виконував свій військовий обов’язок. 12 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання з захисту Батьківщини, в районі населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області Євген Годований загинув від мінометного обстрілу противника. Висловлюємо щирі співчуття дружині, маленьким діточкам, батькам, сестрам та брату, який також стоїть на захисті України, усім рідним, близьким друзям та побратимам Героя. Розділяємо ваш біль втрати, сумуємо разом з вами. Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе! Вічна та світла пам’ять Герою України!”.