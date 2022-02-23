Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Так, сільськогосподарські підприємства утримували 423,7 тис. голів, що на 0,2% або на 0,9 тис. голів більше, ніж минулого року. Загалом наростили поголів’я 10 областей. Найбільший приріст відбувся у західних регіонах: Закарпатська (+16,7%; 0,7 тис.), Тернопільська (+9,1%; 14,4 тис.), Чернівецька (+9,1%; 2,4 тис.) області.

Найбільше корів у промислових господарствах утримують у Полтавській (54,1 тис.), Черкаській (42,7 тис.) та Чернігівській (39,2 тис.) областях.

У господарствах населення налічують 1,13 млн голів, що на 8,9% або 110,3 тис. менше, ніж у той же період минулого року. За останні п’ять років утримання корів у секторі скоротилося більше ніж на чверть. І ця тенденція буде продовжуватися найближчими роками, прогнозують експерти.

Лідерами з валового виробництва молока в 2021 р. стали Полтавська, Вінницька та Хмельницька області. Але ці регіони зменшили виробництво, порівняно з 2020 р. Причому деякі з цих областей – на суттєвий відсоток. Про це розповів професор, секретар відділення зоотехнії НААН України Остап Жукорський.

«Якщо говорити про реальних лідерів, то підвищили виробництво молока Тернопільщина (там не зменшили, а навіть трохи наростили поголів’я), Київщина та низка інших областей, хоча й незначно», – зазначив Остап Жукорський.

Водночас чисельність свиней за рік знизилася на 3,4% – до 5,56 млн голів. Падіння промислового поголів’я становило 1% (до 3,6 млн гол.), у господарствах населення – 7,5% (до 1,92 млн гол.).

Крім того, поголів’я овець та кіз в Україні на початок поточного місяця скоротилося на 3,3% (до 1,09 млн гол.), показавши зростання у промисловому секторі на 8% (до 165 тис. гол.) та падіння у домогосподарствах – на 5,1% (до 923,6 тис. гол.).

Кількість свійської птиці зросла на 0,7% (до 193,9 млн гол.), на підприємствах – на 2,9%, (до 110,9 млн голів). У населення птиці поменшало на 2% (83 млн гол.).