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“Тернопільобленерго” оприлюднило графік вимкнення світла у четвер, 28 листопада

28.11.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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АТ “Тернопільобленерго” оприлюднило графік вимкнення світла на Тернопільщині у четвер, 28 листопада.

Про це повідомляють на сайті енергокомпанії.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області планують у такі години:

  • 08:00-10:00 4 черга;
  • 10:00-12:00 5 черга;
  • 12:00-14:00 6 черга;
  • 14:00-16:00 1 черга;
  • 16:00-18:00 2 черга;
  • 18:00-19:00 3 черга.

Перевірити, до якої черги (групи) належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго”.

До уваги споживачів, станом на ранок, 28 листопада, через масовану атаку РФ всі обленерго ввели аварійні відключення свтіла. Звичайний графік відключень не діє.

Теги: аварійні відключення світла, графіки відключень світла

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