“Тернопільобленерго” оприлюднило графік вимкнення світла у четвер, 28 листопада

АТ “Тернопільобленерго” оприлюднило графік вимкнення світла на Тернопільщині у четвер, 28 листопада.

Про це повідомляють на сайті енергокомпанії.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області планують у такі години:

08:00-10:00 4 черга;

10:00-12:00 5 черга;

12:00-14:00 6 черга;

14:00-16:00 1 черга;

16:00-18:00 2 черга;

18:00-19:00 3 черга.

Перевірити, до якої черги (групи) належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго”.

До уваги споживачів, станом на ранок, 28 листопада, через масовану атаку РФ всі обленерго ввели аварійні відключення свтіла. Звичайний графік відключень не діє.