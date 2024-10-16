16.10.2024 13:18

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“Тернопільміськгаз” проводить сервісне обслуговування сучасних систем опалення

16.10.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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Основне завдання газовиків Тернополя – забезпечити комфорт споживачам.

“Наша мета зробити Ваш дім максимально комфортним та теплим. Комфорт у кожну оселю – це наше основне завдання. Щоб система однаково добре працювала в будь-який період року, була ефективною, енергозберігаючою і при цьому абсолютно безпечною, необхідно виконати точні інженерні розрахунки, враховуючи тепловтрати в Тернополі та Тернопільському районі, – кажуть газовики.

Замовляте спеціалістів за номером тел. +38097 104 1 104 (viber, telegram).

Джерело: “Тернопільміськгаз”

Теги: сервісне обслуговування, Тернопільміськгаз

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