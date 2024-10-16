“Тернопільміськгаз” проводить сервісне обслуговування сучасних систем опалення

Основне завдання газовиків Тернополя – забезпечити комфорт споживачам.

“Наша мета зробити Ваш дім максимально комфортним та теплим. Комфорт у кожну оселю – це наше основне завдання. Щоб система однаково добре працювала в будь-який період року, була ефективною, енергозберігаючою і при цьому абсолютно безпечною, необхідно виконати точні інженерні розрахунки, враховуючи тепловтрати в Тернополі та Тернопільському районі, – кажуть газовики.