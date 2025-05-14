14.05.2025 15:49

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Тернопільміськгаз нагадує споживачам про безпеку користування приладами

14.05.2025

Галина Кіт

77

Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

Поширити:

Користуємось газом безпечно! Тернопільміськгаз нагадав споживачам про безпеку.

На календарі місяць травень, та холодне повітря вже досить довго тримається, саме тому громадяни активніше користуються газовими приладами – як звичайними кухонними плитами, так і різноманітними портативними чи туристичними пальниками. І часто нехтують правилами безпеки, піддаючи ризику себе та близьких.

Щоб запобігти виникненню можливих аварійних ситуацій, ось перелік простих та корисних рекомендацій, яких слід дотримуватись при використанні блакитного палива:

  • Ознайомитися з інструкціями з експлуатації газових приладів і дотримуватися їх.
  • Стежити за нормальною роботою газових приладів, димоходів і вентиляції, перевіряти тягу до включення та під час роботи газових приладів.
  • Періодично очищати димохід.
  • Після закінчення використання газу закрити крани на газових приладах і перед ними.
  • При несправності газового обладнання викликати працівників ПрАТ “Тернопільміськгазу”.
  • При раптовому припиненні подачі газу негайно закрити крани пальників газових приладів і повідомити в аварійну газову службу ПрАТ “Тернопільміськгазу” за телефоном 104.

При появі в приміщенні запаху газу:

  • негайно припинити використання газовими приладами;
  • перекрити крани до приладів і на приладах;
  • відчинити вікна або кватирки для провітрювання приміщення;
  • викликати аварійну службу за телефоном 104 (з незагазованого приміщення);
  • повідомити оточуючих про запобіжні заходи, вивести людей із загазованого приміщення;
  • не запалювати вогонь, не курити, не включати і не виключати електроосвітлення та електроприлади, не користуватись електродзвінками.

Перед входом в підвали і погреби переконатись у відсутності запаху газу до включення світла або запалювання вогю.

Теги: безпека, Тернопільміськгаз

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах