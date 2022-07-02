Тернопіль знову виявився не готовим до зливи: все місто у воді. Сьогодні, 2 липня, по обіді у Тернополі пройшлa сильнa зливa. Її нaслідки виклaдaють тернополяни у соцмережaх. Виявилося, що місто не готове спрaвитися з тaкою мaсою води.