У Тернопільському ТЦК виявили тіло 46-річного чоловіка: поліція розслідує обставини смерті

У Тернополі правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили у приміщенні Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Трагічний випадок стався 23 травня ввечері.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у вбиральні ТЦК знайшли тіло 46-річного жителя Тернополя.

На місце події оперативно прибули медики, слідчо-оперативна група поліції та експерти.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та огляд місця події.

Попередньо розглядають версію самогубства

За попередньою інформацією слідства, чоловік міг вчинити самогубство із використанням вогнепальної зброї.

Поруч із тілом правоохоронці виявили пістолет.

«Проведеними першочерговими слідчими діями та оглядом експертів схиляємось до версії самогубства», — повідомили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «самогубство».

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини трагедії.

Правоохоронці наголошують, що остаточні висновки будуть зроблені після завершення розслідування та проведення необхідних експертиз.