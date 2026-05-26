У Тернополі під час комендантської години спіймали трьох нетверезих водіїв електросамокатів

У Тернополі патрульні поліцейські під час комендантської години виявили трьох місцевих жителів, які керували електросамокатами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Як з’ясували правоохоронці, усіх порушників раніше вже позбавили права керування транспортними засобами через водіння напідпитку. Однак це не зупинило двох чоловіків та жінку, які знову сіли за кермо, цього разу електросамокатів.

На порушників патрульні склали адміністративні матеріали за статтями 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції наголошують, що електросамокат відповідно до чинного законодавства також належить до транспортних засобів, тому керування ним у стані сп’яніння передбачає відповідальність.

Правоохоронці звертають увагу й на те, що окрему відповідальність несуть особи, яких суд уже позбавив водійських прав, але вони повторно керують транспортом у нетверезому стані.

«Не важливо, чи це автомобіль, чи електросамокат. У такому випадку патрульні складають матеріали не лише за керування у стані сп’яніння, а й за керування транспортним засобом особою, яка не має на це відповідного права», — зазначили у поліції.

Правоохоронці закликають водіїв не нехтувати правилами безпеки та пам’ятати, що нетверезе керування будь-яким транспортом становить загрозу як для самого кермувальника, так і для інших учасників дорожнього руху.