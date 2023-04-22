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Тернопіль прощається із загиблим командиром взводу Валерієм Дороховим

22.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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В останню путь сьогодні, 22 квітня, проведуть 31-річного тернополянина Валерія Валерійовича Дорохова.

Прощання з Героєм відбудеться об 11 годині в Домі печалі, що на вулиці Микулинецькій у Тернополі, повідомляють Тернополяни.

Він був командиром взводу роти охорони міського військкомату, а став командиром бойового єгерського взводу. Випускник юридичного факультету Тернопільського Західноукраїнського університету. Був старостою, очолював молодіжний правовий гурток, брав активну участь у громадському та волонтерському житті факультету та університету.

Тернополянин загинув на Донеччині, захищаючи Україну від ворога. Вічна пам’ять Герою…

Теги: Валерій Дорохов

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