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Тернопіль продовжують очищувати від незаконної реклами

25.10.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Демонтаж незаконних рекламних вивісок на вулицях Тернополя продовжують працівники муніципальної поліції.

23 жовтня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу, спільно з управлінням муніципальної інспекції, в присутності працівників Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, демонтовано 2 дві об’ємних вивіски, які розміщені на вул. Андрея Шептицького, 1-Б, 20 та білборд на вул. Збаразькій в Тернополі.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.08.2024 року № 1258 «Про демонтаж вивісок» та рішення №791 від 15.05.2024 року «Про демонтаж рекламних засобів», повідомляють у міській раді.

Для повернення демонтованих об’єктів власникам необхідно звернутися в ТОВ «Техно-Буд-Центр» за адресою вул. Андрея Шептицького, 4, та в КП «Тернопільміськсвітло», що на вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 32, в місті Тернополі з питань оплати демонтажних робіт.

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, ТМР, демонтаж рекламних вивісок

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