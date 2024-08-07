Тернопіль передав 50 безпілотників захисникам однієї з військових частин

Тернопільська міська рада в рамках програми «Обороноздатність» передала чергову партію безпілотників для захисників однієї з військових частин, яка створена на базі Тернопільської громади.

“На звернення командира військової частини Тернопільська міська рада передала безкоштовно на баланс військової частини 50 шт безпілотних літальних апаратів «Т8-02» на загальну суму 823 500 грн”, — ідеться у повідомленні пресслужби міськкради.

Обладнання було придбане в рамках програми «Обороноздатність» на 2024 рік з метою забезпечення необхідною технікою військових для виконання бойових завдань.