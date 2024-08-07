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Тернопіль передав 50 безпілотників захисникам однієї з військових частин

Тернопільська міська рада передала чергову партію обладнання для військових ЗСУ.

07.08.2024

Галина Кіт

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Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми, Тернопільщина

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Тернопільська міська рада в рамках програми «Обороноздатність» передала чергову партію безпілотників для захисників однієї з військових частин, яка створена на базі Тернопільської громади.

“На звернення командира військової частини Тернопільська міська рада передала безкоштовно на баланс військової частини 50 шт безпілотних літальних апаратів «Т8-02» на загальну суму 823 500 грн”, — ідеться у повідомленні пресслужби міськкради.

Обладнання було придбане в рамках програми «Обороноздатність» на 2024 рік з метою забезпечення необхідною технікою військових для виконання бойових завдань.

Теги: Тернопільська міська рада, дрони для ЗСУ

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