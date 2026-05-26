Повірила «співробітнику СБУ» і віддала понад 10 мільйонів: на Тернопільщині пенсіонерка стала жертвою шахраїв

На Тернопільщині зафіксували один із наймасштабніших випадків телефонного шахрайства за останні роки. Літня жінка, повіривши аферистам, передала кур’єру величезну суму готівки — понад 10 мільйонів гривень в еквіваленті.

Шахраї залякали жінку вигаданою «державною зрадою»

Жертвою аферистів стала жителька села Великі Гаї Тернопільського району, 1957 року народження.

За даними поліції, схема почалася з телефонного дзвінка. Невідомий чоловік представився співробітником Служби безпеки України та заявив, що близьких родичів пенсіонерки нібито підозрюють у державній зраді.

Зловмисник переконував жінку, що правоохоронці можуть провести обшуки та вилучити всі заощадження, тому гроші потрібно терміново «офіційно зареєструвати» для безпеки.

Під психологічним тиском і в стані сильного хвилювання жінка спершу показала свої заощадження через відеозв’язок, а згодом передала готівку кур’єру, який приїхав до її помешкання.

Здобиччю шахраїв стали: 113 300 доларів США та 102 000 євро.

Кур’єра вдалося затримати

На щастя, потерпіла вчасно зрозуміла, що її ошукали, та звернулася до поліції.

Працівники карного розшуку оперативно встановили особу кур’єра, затримали його та вилучили значну частину викрадених коштів.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням організаторів та координаторів шахрайської схеми.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція закликає бути обережними

Очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко наголосив, що шахраї дедалі частіше використовують страх і довіру людей до державних структур.

Правоохоронці нагадують: співробітники СБУ, поліції, прокуратури чи банків ніколи не телефонують із вимогами передати гроші, «зареєструвати» заощадження або віддати готівку кур’єру. У разі подібних дзвінків необхідно негайно припинити розмову та звернутися за номером 102.