Тернопіль на передовій: 8 квадрокоптерів підсилять бойову міць 5-ї танкової бригади

Тернопільська міська рада передає вісім квадрокоптерів для 5-ї окремої танкової бригади. Чотири Mavic 3 та чотири Mavic 3T стануть частиною технічного оснащення підрозділу.

Безпілотні літальні апарати значно посилять спроможності танкістів у виконанні бойових завдань. Дрони забезпечать точну розвідку та аналіз ситуації на полі бою.

“Кожен квадрокоптер – це додатковий інструмент для збереження життя наших воїнів. Дякую платникам податків та підприємцям за їхній внесок у технічне оснащення армії”, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

П’ята окрема танкова бригада демонструє високий професіоналізм на передовій. За словами Сергія Надала, безпілотники надійдуть до бригади протягом тижня після необхідного оформлення документів.

Податкові надходження від тернопільських підприємств трансформуються у практичні інструменти для війська. Кожен безпілотник проходить технічний огляд перед відправленням на фронт.

Новина від персслужби