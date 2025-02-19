Тернопіль формує Стратегію розвитку 2025-2027: Сергій Надал запрошує подавати ідеї

Тернопільська міська територіальна громада розпочала формування Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку до 2027 року. Документ передбачає перспективу дії до 2034 року. Жителі громади можуть долучитися до процесу, подавши власні ідеї проєктів місцевого розвитку.

“Стратегія розвитку громади – це документ, який визначає напрямки розвитку на наступні роки. Важливо почути думку кожного жителя щодо майбутнього нашої громади”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Робоча група з розроблення проєкту Плану заходів проведе відбір, аналіз та ранжування за пріоритетами поданих ідей. За результатами опрацювання визначать джерела фінансування найважливіших для громади проєктів.

До участі запрошуються юридичні та фізичні особи. Пропозиції мають відповідати завданням та цілям Стратегії. Детальні критерії та форми для подання розміщені на офіційному сайті міської ради.

Консультації щодо подання пропозицій надають фахівці управління стратегічного розвитку міста за телефоном 0676788447 або електронною поштою usrm.mr@gmail.com. План заходів стане основою для реалізації конкретних проєктів розвитку громади у визначений період.

Новина від пресслужби.