Тернопіль для ЗСУ: розвідувальні MAVIC надійшли до 55-го батальйону

П’ятдесят п’ятий окремий стрілецький батальйон отримав двадцять розвідувальних дронів MAVIC. Безпілотні літальні апарати стануть важливим інструментом для виконання розвідувальних завдань та координації дій підрозділів на позиціях.

Технічні характеристики дронів дозволяють здійснювати моніторинг території та виявляти об’єкти на значній відстані. Використання MAVIC підвищує ефективність роботи підрозділів та надає додаткові тактичні можливості під час виконання бойових завдань.

“Розвідувальні дрони – це необхідне обладнання для наших військових. Кожен такий апарат допомагає зберегти життя особового складу та підвищити результативність операцій,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Військовослужбовці пройшли відповідний інструктаж щодо використання техніки та розпочали практичне застосування дронів під час чергування на позиціях.

Постачання розвідувальних дронів MAVIC є частиною програми технічного оснащення підрозділів. Безпілотники надають військовим додаткові можливості для виконання поставлених завдань та підвищують рівень безпеки особового складу під час несення служби.

Новина від пресслужби