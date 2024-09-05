Тернопіль для ЗСУ передав нову партію портативних рацій захисникам з 54-ої бригади

Нова партія рацій для наших захисників з тернопільської бригади. 3 вересня передали для бійців 54-ої окремої механізованої бригади шість портативних рацій Motorola. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

За його словами, нова техніка значно посилить можливості піхоти, особливо в умовах ведення сучасної війни.

«Цього тижня Тернопільська міська рада знову підтримала захисників, які служать у військовій частині, створеній на базі Тернополя. У рамках програми громади «Обороноздатність» захисники 54-ої окремої механізованої бригади отримали шість портативних рацій Motorola. Такі передачі є відповіддю на потреби військових, які звертаються до міської ради за додатковим обладнанням. Нова техніка значно посилить можливості піхоти, особливо в умовах ведення сучасної війни. Нехай Господь береже наших захисників та захисниц», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо нещодавно Тернопільська міська рада закупила 19 потужних зарядних станцій для потреб наших захисників та захисниць. Міська рада Тернополя також закуповує два комплекти інтерактивних панелей з PC модулем та мобільним стендом. 19 серпня Тернопільська громада передала 30 FPV-дронів для наших захисників з героїчного батальйону. 16 серпня мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання ще 27-ми квадрокоптерів. На днях мерія передали нашим воїнам з 110 бригади нову партію з 40 дронів. Також бійці 110 бригади отримали 15 квадрокоптерів Mavic. Нещодавно мерія передали на передову нашим захисникам з Сил спеціальних операцій нову партію з 50 fpv-дронів.

Також мерія Тернополя передала 30 FPV-дронів нашим бійцям з 65 бригади та чергову партію FPV-дронів для спецпідрозділу Національної поліції, які зараз виконують бойові завдання на передовій.

Новина від пресслужби.