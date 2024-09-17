Тернопіль для ЗСУ: нові РЕБи та антидронові рушниці рятують життя захисників 35-го батальйону

16 вересня 2024 року Тернопільська міська рада продовжила свою місію “Тернопіль для ЗСУ”, передавши життєво важливе обладнання для 35-го окремого стрілецького батальйону. Бійці отримали засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дві антидронові рушниці.

“Це обладнання допоможе нашим воїнам блокувати ворожий зв’язок та радари на передовій, а також “садити” ворожі дрони”, – повідомив міський голова Сергій Надал. “Тернопіль для ЗСУ – це не просто слова, а реальні дії, які рятують життя”.

Історія ефективності тернопільського обладнання вже має реальні приклади. Нещодавно від бійців 35-го батальйону надійшла звістка про те, як передана раніше антидронова рушниця допомогла запобігти атаці ворожих безпілотників.

“Завдяки вашій техніці ми змогли виявити та нейтралізувати цілу групу ворожих дронів ще до того, як вони наблизились до наших позицій”, – розповідає командир одного з підрозділів. “Тернопіль для ЗСУ – це реальний захист наших життів”.

Тернопільські РЕБи та антидронові рушниці розробляються місцевими фахівцями в рамках міського Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки. Загалом захисники отримають 64 одиниці такого обладнання.

“Дякую кожному тернополянину, який сплачує податки. Завдяки вам ми можемо підтримувати армію”, – додав Надал.

Нагадаємо, 11 вересня мерія передала для потреб наших захисників ще три антидронових рушниці та три окопних засоби радіоелектронної боротьби. 9 травня мерія передала засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для спецпідрозділу «Kraken». 9 травня мерія також передала бійцям 78-го окремого десантно-штурмового полку новітнє захисне обладнання від ворожих дронів. Наші захисники отримали антидронову систему купольного типу «DRONESHIELD-03» та антидронову рушницю «DRONEKILLER-11. 6 вересня міська рада Тернополі передала антидронові системи купольного типу «Парасоля-2», «DRONESHIELD-03» та антидронову рушницю «DRONEKILLER-11» для одного з підрозділів Національної гвардії України.

Нещодавно мерія передала дві сучасних антидронові рушниці для територіальної оборони. 29 серпня мерія передала нашим захисникам ще дві «тернопільські» антидронові рушниці. 14 серпня мерія передала нашим захисникам ще одну систему Радіоелектронної боротьби (РЕБ). У цей же день, наші бійці отримали ще одну антидронову рушницю. 12 серпня мерія передала нашим захисникам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю. 1 серпня, мерія вже передали нашим морпіхам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю.

Новина від преслужби