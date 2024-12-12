Тернопіль для ЗСУ: нове обладнання з Німеччини для відновлення захисників

Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги отримала партію реабілітаційного обладнання від німецької благодійної організації Blau-Gelbes Kreuz e.V. з міста Кельн. Медичний заклад поповнився сучасними тренажерами для відновлення м’язів кінцівок, які застосовуватимуть для фізичної реабілітації пацієнтів після травм.

“Нове обладнання дозволить надавати якісну реабілітаційну допомогу пацієнтам. Це результат плідної співпраці з німецькими партнерами та їхньої підтримки медичної галузі Тернополя,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Логістичний процес доставки обладнання забезпечили волонтери Надія Хмелюк, Роман Гановський, Юрій Якубовський, Олександр Адамчук та Ян Гутеншвагер. Координацію проєкту здійснювала голова організації Blau-Gelbes Kreuz e.V. Лінда Май спільно з партнерами з Менхенгладбаха.

Німецька благодійна організація Blau-Gelbes Kreuz e.V. надає підтримку українським медичним закладам з 2022 року. За цей час лікарні Тернополя отримали хірургічні інструменти, медикаменти та два апарати штучної вентиляції легень. Нове реабілітаційне обладнання розширить можливості надання спеціалізованої допомоги у відділенні фізичної реабілітації міської лікарні швидкої допомоги.

Новина від пресслужби