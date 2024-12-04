Тернопіль для ЗСУ: 70 антитепловізорних плащів для танкової бригади

Спеціальна танкова бригада отримала 70 антитепловізорних плащів. Ця військова амуніція забезпечує захист від ворожих систем наведення. Кожен плащ підвищує рівень безпеки танкістів під час виконання бойових завдань.

“Наші захисники отримують необхідне спорядження для ефективного виконання бойових завдань. Кожна одиниця такого оснащення – це додатковий захист життя військових”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Антитепловізорні плащі надійшли до підрозділу завдяки коштам платників податків Тернополя. Військова амуніція вже використовується танкістами на передовій.