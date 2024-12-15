Тернопіль для ЗСУ: 30 FPV-дронів та Volkswagen T5 для 82-го батальйону

Підрозділ 82-го батальйону 105-ї бригади отримав від Тернопільської міської ради технічне оснащення для виконання бойових завдань. До військової частини доставлено автомобіль Volkswagen T5, комплект із 12 коліс та дві системи РЕБ “Парасоля”.

Військовослужбовці отримали антидронову рушницю, зарядну станцію Bluetti та систему Ecoflo. Також передано 30 FPV-дронів з комплектуючими. Бійці отримали відзнаки міської ради та теплі светри.

“Забезпечення військових необхідним обладнанням є пріоритетним завданням громади. Кожен внесок має значення для посилення обороноздатності підрозділів”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Реалізація технічного забезпечення відбулася у співпраці з тернопільськими підприємцями та волонтерами. Транспортування обладнання здійснили волонтери Василь Конько, Сергій Малахов, Андрій Міщук, Сергій Делімарський та Богдан Христинич.

Військове спорядження надійшло до підрозділу в повному обсязі та готове до використання за призначенням.