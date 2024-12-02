Тернопіль для ЗСУ: 30 бойових дронів для точних ударів на сході

Тридцять FPV дронів отримав підрозділ Збройних сил України, який виконує бойові завдання на східному напрямку. Безпілотні літальні апарати придбані за кошти громади Тернополя. Використання дронів підвищує ефективність виконання завдань та посилює захист особового складу під час бойових дій.

“Безпілотні літальні апарати – важливий елемент сучасного озброєння. Вони допомагають зберегти життя військових та виконувати бойові завдання з мінімальними ризиками,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Передача дронів відбулася у межах програми підтримки військових формувань. Безпілотники оснащені необхідними технічними характеристиками для виконання завдань у різних погодних умовах та мають захист від засобів радіоелектронної боротьби.

Новина від пресслужби.