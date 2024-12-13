Тернопіль для ЗСУ: 275 військових отримали допомогу на реабілітацію у 2024

Тридцять шість військовослужбовців з Тернопільської громади отримають одноразову виплату в розмірі 10 тисяч гривень на забезпечення спорядженням та технічними засобами. З початку 2024 року таку фінансову підтримку отримали 3116 військовослужбовців громади.

П’ятеро військовослужбовців з Тернополя отримають одноразову грошову допомогу на лікування та реабілітацію. Від початку року виплати на відновлення здоров’я надійшли 275 військовослужбовцям.

“Тернопільська громада забезпечує необхідну підтримку захисникам України. Кожен військовослужбовець отримує належну допомогу для виконання бойових завдань та відновлення здоров’я,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Для оформлення фінансової допомоги військовослужбовці подають документи у відділ звернень міської ради на вулиці Листопадова, 6.

Програма фінансової підтримки військовослужбовців діє в рамках міського бюджету на 2024 рік. Право на отримання допомоги мають військовослужбовці, які зареєстровані у Тернопільській громаді станом на 27 грудня 2023 року.

Новина від пресслужби