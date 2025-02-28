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Тернопіль через проєкт “Пліч-о-пліч” передає Сумам медтехніку та генератори, – Сергій Надал

28.02.2025

Руслан Іннак

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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Тернопільська міська рада надала підтримку місту Суми в межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Рішення про це ухвалили на засіданні виконавчого комітету 26 лютого. Місто Суми отримає генератори та УЗД-апарати.

Співпраця між громадами передбачає передачу медичного обладнання та витратних матеріалів. Медичні установи отримають антибіотики, анальгетики, шовний матеріал та катетери для проведення процедур.

“Взаємна підтримка між українськими громадами створює можливості для забезпечення якісної медичної допомоги. Передача необхідного обладнання та матеріалів допоможе жителям Сум отримувати належне лікування,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Проєкт «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» створює основу для налагодження партнерських відносин між містами. Громади обмінюються досвідом та реалізують спільні ініціативи у різних сферах.

Співпраця Тернополя та Сум включає також фінансову складову. Громади планують подальшу взаємодію та втілення нових проєктів.

Новина від пресслужби. 

Теги: Тернопіль, допомога, Сергій Надал, міська рада, Пліч-о-пліч, Суми

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