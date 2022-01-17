На запрошення міського голови Теребовлі Олега Продана на захід завітав народний депутат, голова Тернопільської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Микола Люшняк.

– Український народ здавана славився своїми традиціями та звичаями, які прийшли до нас крізь століття. У новорічно-різдвяні свята в нас, на Тернопільщині, завжди панує особливий автентичний дух. Богослужіннями, колядками, щедрівками, вертепами, віншуваннями та засіваннями ми об’єднуємося та прославляємо новонародженого Ісуса. Це свідчить про те, що українці – сильна нація, яка цінує й зберігає історичну національну пам’ять. Дякую за запрошення на цей масштабний фестиваль у Теребовлі. Вражений високим рівнем організації дійства та згуртованістю теребовлянців. Теребовлянська громада крокує в ногу з часом, але, попри це, демонструє любов та пошану до віковічних традицій, – наголосив Микола Люшняк.

У рамках святкування нагородили переможців конкурсу на краще новорічне оформлення балконів, фасадів, індивідуальних житлових будинків, адміністративних установ. Окрім цього, на фестивалі «Різдвяна феєрія» провели благодійний аукціон. Три тисячі гривень від продажу різдвяного віночка та сім тисяч гривень за ікону Чудотворця Миколая віддали на лікування Юліанки Данилишин. Також провели конкурс на найсмачніший пампух. Переможці отримали грошові сертифікати від міського голови Теребовлі Олега Продана.