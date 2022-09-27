Цими днями синоптики на Тернопільщині передбачають до 20 градусів тепла. Втім, періодично у краї випадатимуть дощі, а місцями можливі грози.

Західний регіон перебуває між двома атмосферними фронтами. Це зумовлює мінливу погоду та різкі перепади температурних показників.

«Атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі в більшості областей. Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками. Цими днями можливі тумани, особливо вночі та вранці. Дощі в середу періодично випадатимуть скрізь. Температура повітря 28-го вересня досить комфортна, протягом дня +13 +17 градусів. Отже, найближчими днями потепліє, але не без дощів та туманів. Нормальна синоптична осінь – вогкість, тумани, віруси, красивий кленовий листочок на дощовій шибці», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають: через тумани на дорогах можуть виникати небезпечні ситуації. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.