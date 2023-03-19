Тепер курсуватимуть щодня: як дістатися міського кладовища на Довжанці (Графік руху)

З понеділка, 20 березня, комунальний автобус №32, який курсує до міського кладовища, буде їздити щодня, а не лише на вихідних. Дивіться графік та місця посадки.

Нагадаємо, що у зимовий період дістатися до кладовища на Довжанці можна було лише на вихідних. З 20 березня рух відбуватиметься щодня. Курсує низькопідлоговий автобус МАН.

Дістатися кладовища можна лише з мікрорайону «Дружба». Відправляється автобус відповідно до графіка з зупинки «Вул. Львівська» майже щогодини: о 10:40, 11,40, 12:40, 15:40, 16:40 та 17:40.

Автобус робить дві зупинки по дорозі до кладовища – біля дач та села Довжанка.

Від кладовища до Тернополя автобуси також рушають чітко по графіку: об 11:10, 12:10, 13:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10.

Висадка пасажирів у Тернополі відбувається на зупинці «Вул. Івана Мазепи (до центру)»

Як і в іншому міському комунальному транспорті, розрахуватися можна лише безготівково – за допомогою карти тернополянина або банківської картки. Оскільки автобус комунальний, тут діють усі пільги для власників соціальних карт тернополянина. До прикладу, пенсіонери, які є власниками карти тернополянина, можуть їхати безкоштовно, як і власники учнівської/студентської карти.

Також, можна здійснити пересадку. Якщо ви приїхали з іншого мікрорайону – впродовж пів години від моменту видачі квитка ви можете пересісти до будь-якого іншого атобуса чи тролебуса, показавши водієві квиток з часом.