Синоптики розповіли, якою буде погода на Тернопільщині 1 жовтня

У перший день жовтня на Тернопільщині переважатиме мінлива хмарність та невеликі дощі. Вітер буде північно – західний, 7-12 м/с.

Температура по області впродовж доби 6 – 11° тепла. Температура, по місту впродовж доби 7 – 9° тепла. Вночі та вранці слабкий туман, повідомляють у Тернопільському обласному центрі гідрометеорології.

02 жовтня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів цього дня не прогнозується. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 3 – 8° тепла, вдень повітря прогріється до 11 – 16° тепла.