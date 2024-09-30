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Синоптики розповіли, якою буде погода на Тернопільщині 1 жовтня

30.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У перший день жовтня на Тернопільщині переважатиме мінлива хмарність та невеликі дощі. Вітер буде північно – західний, 7-12 м/с.

Температура по області впродовж доби 6 – 11° тепла. Температура, по місту впродовж доби 7 – 9° тепла. Вночі та вранці слабкий туман, повідомляють у Тернопільському обласному центрі гідрометеорології.

02 жовтня прогнозують хмарну погоду з проясненнями.  Опадів цього дня не прогнозується. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 3 – 8° тепла, вдень повітря прогріється до 11 – 16° тепла.

Теги: Тернопільщина, актуально, дощі на Тернопільщині

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