Синоптики попередили про значне похолодання на Тернопiльщинi: сьогодні до 12 градусів морозу

На Тернопiльщинi найближчими днями синоптики прогнозують малохмарну погоду і мopoз. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах 17 лютого, що створює підвищену небезпеку для водіїв та пішоходів.
Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.
У понеділок, 17 лютого, температура вночі становитиме 6 – 11° морозу, вдень 1 – 6° морозу. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с.
Попередження про метеорологічні явища:
Область, місто: 17 – 18 лютого на дорогах ожеледиця.
Такою ж буде погода у вівторок, 18 лютого. Щоправда, може дещо похолоднішати. Стовпчик термометра вночі опускатиметься до 7 – 12° морозу, вдень 0 – 5° морозу. Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с.
У середу, 19 лютого, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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