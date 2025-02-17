Синоптики попередили про значне похолодання на Тернопiльщинi: сьогодні до 12 градусів морозу

На Тернопiльщинi найближчими днями синоптики прогнозують малохмарну погоду і мopoз. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах 17 лютого, що створює підвищену небезпеку для водіїв та пішоходів.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 17 лютого, температура вночі становитиме 6 – 11° морозу, вдень 1 – 6° морозу. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с.

Попередження про метеорологічні явища:

Область, місто: 17 – 18 лютого на дорогах ожеледиця.

Такою ж буде погода у вівторок, 18 лютого. Щоправда, може дещо похолоднішати. Стовпчик термометра вночі опускатиметься до 7 – 12° морозу, вдень 0 – 5° морозу. Хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с.

У середу, 19 лютого, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6 – 11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.