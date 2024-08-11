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Завтра світло на Тернопільщині не вимикатимуть

11.08.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Завтра, 12 серпня, відключення електроенергії на Тернопільщині застосовуватись не будуть.

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

“У понеділок, 12 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується,” – повідомляють енергетики.

Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися. Тому споживачів наполегливо просять використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.

Теги: актуально, графік погодинних вимкнень, вимкнення світла, АТ «Тернопільобленерго», Тернопільська область

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