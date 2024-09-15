Сумна звістка з фронту: загинув 31-річний воїн з Тернопільщини

9 вересня жахлива війна забрала життя воїна з Тернопільщини, 31- річного Віктора Степановича Пасічника.

Трагічну звістку повідомили у Саранчуківській громаді.

Віктор Пасічник народився 5 березня 1993 року у селі Саранчуки. Навчався у Потуторській загальноосвітній школі та Тернопільському національному технічному університеті їм. Івана Пулюя.

Віктор взяв до рук збою 21 – річним юнаком у 2014 році. Воював у АТО до 2016 року, далі працював за кордоном, а коли почалося велика війна – став на захист держави у складі 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”.

Мужньо захищав українську землю у боях біля Савур-Могили на Донеччині, населених пунктах Карлівка, Піски, Тоненьке, Водяне, Станиця Луганська, звільняв Київщину, Чернігівщину, Харківщину.

Указом Президента України у 2023 році Віктора нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Віктор Пасічник загинув у Серебрянському лісі на межі Донецької і Луганської областей.

У Героя залишилися мати та сестра.

“Схиляємо голови у скорботі, молимось за Його світлу душу, співчуваємо рідним!

Вічна пам’ять і слава Герою!”, – ідеться у зверненні громади з приводу важкої втрати.

Завтра, 16 вересня, о 11:00 у Домі печалі на вул. Микулинецькій відбудеться прощання з нашим захисником.