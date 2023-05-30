Судитимуть рекетирів, які вимагали мільйон гривень

Упродовж тривалого часу зловмисники безпідставно вимагали у приватного підприємця з Тернопільщини гроші та погрожували йому фізичною розправою у разі несплати коштів.

Чотирьом обвинуваченим може загрожувати до 12 років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 45-річний житель Тернополя вирішив «вибити» неіснуючий борг у приватного підприємця. До справи залучив трьох своїх знайомих. Шляхом погроз вони вимагали у потерпілого спочатку майже 500 тисяч гривень, згодом їхні «апетити зросли» до мільйона гривень.

Свої вимоги зловмисники висували при кожній телефонній розмові та зустрічі з підприємцем. Від словесних погроз перейшли до фізичної розправи – нанесли чоловіку тілесні ушкодження. Фігуранти також залякували родичів бізнесмена та погрожували їм.

Побоюючись за своє життя та рідних, потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців. Спецоперацію із припинення діяльності злочинної групи провели співробітники управління Служби безпеки Тернопільщини спільно з поліцейськими. Під час санкціонованих обшуків у трьох вимагачів виявлено зброю: два пістолети та набої.

Фігурантам повідомлено підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська окружна прокуратура. Наразі слідчі Головного управління Нацполіції області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.