Суд виніс вирок жительці Тернопільщини, яка катувала онука

58-річна жителька Тернопільщини жорстоко поводилася зі своїм онуком начебто через його неслухняність.

Суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Про це повідомляють у поліції області.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року до поліцейських надійшло повідомлення зі служби у справах дітей міської ради про факт домашнього насильства, злісного невиконання батьківських обов’язків та жорстокого поводження з малолітніми дітьми в селі Горинка, що на Кременеччині.

Підставою для порушення кримінального провадження стало відео на якому бабуся жорстоко поводилася з одним зі своїх онуків – наносила тілесні ушкодження та катувала. Правоохоронці з’ясували, що подія відбувалася у вересні 2022 року, а відео на мобільний телефон зняла інша малолітня онука.

Слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину та скерували матеріали кримінального провадження до суду. У судовому засіданні жінка визнала свою провину та розкаялася.

Суд виніс вирок: три роки позбавлення волі зі звільненням від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік.