Ставила вподобайки і втратила великі гроші

За один день жителька Тернопільського району втратила 118 000 гривень. Як з’ясували співробітники Тернопільського районного управління поліції, в одному із месенджерів потерпіла отримала повідомлення з пропозицією підробітку онлайн.

Умови прості – ставити вподобайки на товарах в Інтернеті-магазині. Аби збільшити свій дохід, жінка мала вкласти власні гроші, які їй обіцяли повернути з відсотками.

Декілька разів заявниця перерахувала на банківські рахунки, які їй скидали, кошти. Загальна сума – 118 000 гривень. Коли «роботодавці» перестали виходити на зв’язок, вона зрозуміла, що її ошукали й звернулася за допомогою до правоохоронців. За фактом шахрайства дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські вживають заходів, необхідних для розкриття злочину.

Правоохоронці застерігають не мати справи з аферистами, які пропонують легкий заробіток в Інтернеті. Не довіряйте випадковим людям, сумнівним оголошенням. Не вірте в обіцянки захмарних прибутків: просто так платити ніхто не буде. За жодних обставин не перераховуйте гроші на невідомі вам рахунки та не розголошуйте свої особисті дані незнайомцям.

У відділі комунікації обласної поліції радять: якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте – телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.