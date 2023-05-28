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Стадо диких кабанів зафіксувала фотопастка на Кременеччині (фото)

28.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Екологія

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На Тернопільщині, на території Національного природного парку “Кременецькі гори”, фотопастка, встановлена Романом Войтюком, зафіксувала стадо диких кабанів. 

Завдяки фотопастці, популяцію дикого кабана Sus scrofa вдалося виявити на території національного природного парку “Кременецькі гори”.

“Дикі кабани завжди тримаються стадами. Кожне стадо займає свою територію площею приблизно 20 км2. Самиці тримаються спільно разом з поросятами з декількох приплодів. На чолі стада стоїть найбільш досвідчена самиця. Всі члени групи разом виходять годуватися, ходять на водопій і відпочивають. Іноді великі стада, що складаються з матерів і дочок, діляться на менші групи, які, проте, часто зустрічаються в одних і тих самих місцях, – йдеться у дописі заповідника. – Самці, що підросли, об’єднуються в „холостяцькі” стада, в яких перебувають, аж поки не досягнуть статевої зрілості. Пізніше ці гурти розпадаються, і самці тримаються поодинці. З самками і їхніми дитинчатами вони зустрічаються в період розмноження лише на короткий час. Після спаровування повертаються до одиночного способу життя”.

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Джерело: Тернополянни

Теги: "Кременецькі гори", кабани

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