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Спортсмени з Тернопільщини здобули перемогу на Гімназіаді України з легкої атлетики

31.05.2024

Ірина Нова

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Новини

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На шостій літній Гімназіаді України з легкої атлетики призові місця посіли учні Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту.

Цьогоріч Гімназіада відбулася у Білій Церкві на Київщині, пише ГОЛОС.

– Єва Овод здобула бронзову нагороду в спринті на 100 метрів з результатом 12,87 секунди і встановила новий рекорд області серед дівчат до 14 років. Тренують спортсменку Софія та Назарій Рибії. Найкращий результат показав Максим Лаврик, який завоював І місце у штовханні ядра вагою 5 кілограмів з результатом 16 метрів 32 сантиметри і здобув бронзову медаль у метанні диску, його результат — 38 метрів 87 сантиметрів. Тренує спортсмена Іван Панасюк. Яна Вівчарик зайняла до 6 місце в бігу на 100 метрів з результатом 13, 17 секунди. Тренує її Олег Данилюк, — йдеться у  повідомленні на сторінці навчального закладу.

Спортсменка з Тернополя здобула медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Джерело: ГОЛОС

Теги: спорт, легкоатлети з Тернопільщини, Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з літніх видів спорту

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