Спортсмени з Тернопільщини – чемпіони України з лижного двоборства

7 березня спортсмени розіграли перший комплект медалей на трампліні К75 і в лижній гонці на 3 км та 5 км.
Успішно виступили представники Тернопільської області. За результатами, серед чоловіків та жінок: Дмитро Мазурчук, Денис Пилипчук, Каріна Козлова здобули «золоті» нагороди, Ілля Чеболда, Олександр Шумбарець – «срібні», Олександр Шовкопляс, Віталій Гребенюк – «бронзові».
Серед юніорів та юніорок: перше місце – Руслан Шуманський, Каріна Козлова, друге – Максим Прокоп’юк, третє – Олександр Шовкопляс.
Серед юнаків і дівчат: перемогу здобули Денис Пилипчук, Каріна Козлова, Ілля Чеболда – другий.
9 березня спортсмени розіграли останній комплект медалей у командних змаганнях.
Чоловіки: перше місце – Андрій Пилипчук, Олександр Шумбарець, Віталій Гребенюк, Дмитро Мазурчук; друге – Андрій Пелешок, Іван Пилипчук, Максим Прокоп’юк, Руслан Шуманський, третє – Ілля Чеболда, Денис Пилипчук, Владислав Дворецький, Олександр Шовкопляс.
Юніори: 1 місце – Ілля Чеболда, Денис Пилипчук, Владислав Дворецький, Олександр Шовкопляс, 2 місце – Василь Бухонко, Олександр Костреюк, Микола Савчин, Ростислав Кіращук, 3 місце – Олександр Філонов, Павло Ящур, Олександр Струмінський, Назар Чернух.