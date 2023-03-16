Спортсмени з Тернопільщини – чемпіони України з лижного двоборства

У Ворохті відбувся чемпіонат України з лижного двоборства серед дорослих, юніорів, а також юнаків та дівчат.

7 березня спортсмени розіграли перший комплект медалей на трампліні К75 і в лижній гонці на 3 км та 5 км.

Успішно виступили представники Тернопільської області. За результатами, серед чоловіків та жінок: Дмитро Мазурчук, Денис Пилипчук, Каріна Козлова здобули «золоті» нагороди, Ілля Чеболда, Олександр Шумбарець – «срібні», Олександр Шовкопляс, Віталій Гребенюк – «бронзові».

Серед юніорів та юніорок: перше місце – Руслан Шуманський, Каріна Козлова, друге – Максим Прокоп’юк, третє – Олександр Шовкопляс.

Серед юнаків і дівчат: перемогу здобули Денис Пилипчук, Каріна Козлова, Ілля Чеболда – другий.

9 березня спортсмени розіграли останній комплект медалей у командних змаганнях.

Чоловіки: перше місце – Андрій Пилипчук, Олександр Шумбарець, Віталій Гребенюк, Дмитро Мазурчук; друге – Андрій Пелешок, Іван Пилипчук, Максим Прокоп’юк, Руслан Шуманський, третє – Ілля Чеболда, Денис Пилипчук, Владислав Дворецький, Олександр Шовкопляс.

Юніори: 1 місце – Ілля Чеболда, Денис Пилипчук, Владислав Дворецький, Олександр Шовкопляс, 2 місце – Василь Бухонко, Олександр Костреюк, Микола Савчин, Ростислав Кіращук, 3 місце – Олександр Філонов, Павло Ящур, Олександр Струмінський, Назар Чернух.