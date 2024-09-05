Солдата з Тернопільщини оштрафували за відмову заступити у добовий наряд

Тернопільський міськрайонний суд визнав солдата Богдана П. винним у недбалому ставленні до військової служби. Через відмову заступати у добовий наряд мешканцю Тернопільщини доведеться заплатити 17000 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, уродженець Тернопільщини, солдат Богдан П. наприкінці липня 2024 року відмовився виконувати наказ та заступати у добовий наряд у одній з військових частин. Щодо нього склали протокол про недбале ставлення до військової служби.

На засідання суду солдат не прийшов та на телефонні дзвінки працівника суду не відповідав. У матеріалах справи не вказані причини, чому Богдан П. відмовився заступати у наряд. Суддя Ірина Царук розглянула справу за відсутності військовослужбовця та призначила йому покарання – 17000 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Джерело: zaxid.net