Сьогодні біля Тернополя лунатимуть вибухи

30 жовтня жителі Тернополя можуть чути звуки вибухів. Біля села Плотича проводитимуть роботи піротехніки ДСНС.

Про це попереджають рятувальники.

“Сьогодні, 30 вересня, поблизу села Плотича працюватимуть піротехніки ДСНС. Вони знищуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Тернопільщині. Усі роботи проводитимуться з дотриманням необхідних заходів безпеки. Під час операції місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Просимо зберігати спокій та уникати паніки. Дякуємо за розуміння!”, – ідеться у повідомленні ДСНС.