03.06.2025 11:52

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Смертельна ДТП трапилася у Тернополі

03.06.2025

Ірина Нова

34

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

Про ДТП з потерпілими на вулиці Об’їзній у Тернополі 2 червня о 9:30 на спецлінію поліції повідомив перехожий. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Citroen C4 допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в межах регульованого світлофором пішохідного переходу.

Потерпілий – 32-річний житель Борщівської громади, повідомляють у поліції області. Його з численними тілесними ушкодженнями ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Теги: Тернопіль, смертельна ДТП

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах