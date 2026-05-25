Смертельна ДТП на залізниці: на Тернопільщині померла жінка, яку збив потяг

На Тернопільщині сталася смертельна трагедія на залізниці. У Бучацькій лікарні померла жінка, яку напередодні збив потяг на перегоні Бучач – Пишківці.

Про це повідомили у поліції.

Трагедія сталася 23 травня близько 18:10.

За попередніми даними, потяг із десятьма вагонами рухався у напрямку станції Пишківці.

За словами машиніста, жінка йшла колією у попутному напрямку. Побачити її вдалося лише після входження потяга у поворот.

«Через невелику відстань та значну вагу екстрене гальмування не допомогло уникнути наїзду», — зазначають у поліції.

Після удару потерпілу відкинуло вбік, а потяг зупинився приблизно за 200 метрів.

Медики боролися за життя потерпілої

Жінку 1940 року народження госпіталізували у важкому стані.

Лікарі намагалися врятувати її життя, однак у реанімаційному відділенні потерпіла померла.

Родичі розповіли про проблеми зі слухом

За словами родичів, загибла мала проблеми зі слухом та часто користувалася залізничною колією як скороченим маршрутом між населеними пунктами.

У поліції також повідомили, що машиніст був тверезий, що підтвердили результати перевірки газоаналізатором «Драгер».

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.